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"Больница не может принять всех". Россияне в час пик сбросили КАБ на центр Доброполья

Доброполье, Среда 16 июля 2025 19:15
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"Больница не может принять всех". Россияне в час пик сбросили КАБ на центр Доброполья Фото: Россия нанесла авиаудар по Доброполью (t.me/dmytro_lubinetzs) 
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в среду, 16 июля, вечером нанесли авиаудар по Доброполью Донецкой области. Враг атаковал людное место, уже известно о погибших и большом количестве раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Он рассказал, что россияне атаковали Доброполье, когда большинство людей возвращались с работы.

Фото: последствия удара по Доброполью (t.me/dmytro_lubinetzs)

"Удар пришелся по району магазина "Аврора". Есть погибшие и многие пострадавшие. Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех", - добавил Лубинец.

По его словам, такая атака - очередной сознательный удар России по гражданским.

"Россия - государство-террорист, ведущее войну против мирных украинцев и уничтожающее жизнь даже далеко от линии фронта", - подчеркнул омбудсмен.

Удары по Донецкой области

Напомним, в среду, 16 июля, оккупанты также атаковали город Дружковка Донецкой области.

В результате вражеской атаки была повреждена пожарная часть. В частности, в служебных помещениях частично обвалился потолок.

Также оккупанты в ночь на 16 июля ударили дронами по Краматорску Донецкой области. Там из-за атаки поврежден детский сад и многоквартирные дома.

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Российская Федерация Донецкая область Доброполье Авиаудары Война в Украине
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