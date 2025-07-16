"Больница не может принять всех". Россияне в час пик сбросили КАБ на центр Доброполья
Российские оккупанты в среду, 16 июля, вечером нанесли авиаудар по Доброполью Донецкой области. Враг атаковал людное место, уже известно о погибших и большом количестве раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Он рассказал, что россияне атаковали Доброполье, когда большинство людей возвращались с работы.
Фото: последствия удара по Доброполью (t.me/dmytro_lubinetzs)
"Удар пришелся по району магазина "Аврора". Есть погибшие и многие пострадавшие. Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех", - добавил Лубинец.
По его словам, такая атака - очередной сознательный удар России по гражданским.
"Россия - государство-террорист, ведущее войну против мирных украинцев и уничтожающее жизнь даже далеко от линии фронта", - подчеркнул омбудсмен.
Удары по Донецкой области
Напомним, в среду, 16 июля, оккупанты также атаковали город Дружковка Донецкой области.
В результате вражеской атаки была повреждена пожарная часть. В частности, в служебных помещениях частично обвалился потолок.
Также оккупанты в ночь на 16 июля ударили дронами по Краматорску Донецкой области. Там из-за атаки поврежден детский сад и многоквартирные дома.
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