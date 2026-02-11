ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Авиация била по "Шахедам": ВСУ рассказали, как отражали ночную атаку РФ

Среда 11 февраля 2026 08:36
UA EN RU
Авиация била по "Шахедам": ВСУ рассказали, как отражали ночную атаку РФ Фото: ВСУ рассказали, как отражали ночную атаку РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину 129 ударными беспилотниками различных типов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Россия ударила по Запорожью: масштабный пожар, без света более 10 тысяч человек

"В ночь на 11 февраля противник атаковал 129 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ и Донецк ВОТ Украины, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 112 вражеских беспилотников, при этом зафиксировано попадание 15 ударных дронов на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Авиация била по &quot;Шахедам&quot;: ВСУ рассказали, как отражали ночную атаку РФ

Ночной обстрел Украины 11 февраля

Напомним, российские войска в ночь на вторник, 11 февраля, атаковали дронами Запорожье. Враг попал по объекту инфраструктуры, в результате ударов возник масштабный пожар. Также из-за атаки без электроснабжения осталось более 11 тысяч абонентов в двух районах города.

Кроме того, в ночь на 11 февраля в Богодухове снова произошла трагедия и снова с жертвами. В результате атаки российского дрона по частному дому погибли дети: двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка.

Спасатели достали их тела из-под завалов сегодня ночью. Кроме детей также погиб 34-летний мужчина. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что кроме этих жертв еще два человека пострадали - беременная женщина 35 лет и бабушка, которой более 70 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины ВСУ ПВО Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ