Авіація била по "Шахедах": ЗСУ розповіли, як відбивали нічну атаку РФ

Середа 11 лютого 2026 08:36
Авіація била по "Шахедах": ЗСУ розповіли, як відбивали нічну атаку РФ Фото: ЗСУ розповіли, як відбивали нічну атаку РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Україну 129 ударними безпілотниками різних типів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Росія вдарила по Запоріжжю: масштабна пожежа, без світла понад 10 тисяч людей

"У ніч на 11 лютого противник атакував 129 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ та Донецьк ТОТ України, близько 80 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 112 ворожих безпілотників, при цьому зафіксовано влучання 15 ударних дронів на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Авіація била по &quot;Шахедах&quot;: ЗСУ розповіли, як відбивали нічну атаку РФ

Нічний обстріл України 11 лютого

Нагадаємо, російські війська у ніч на вівторок, 11 лютого, атакували дронами Запоріжжя. Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури, внаслідок ударів виникла масштабна пожежа. Також через атаку без електропостачання лишилось понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста.

Окрім того, в ніч на 11 лютого в Богодухові знову сталась трагедія та знову з жертвами. Внаслідок атаки російського дрона по приватному будинку загинули діти: двоє однорічних хлопчиків та двохрічна дівчинка.

Рятувальнки дістали їхні тіла з-під завалів сьогодні вночі. Окрім дітей також загинув 34-річний чоловік. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що окрім цих жертв ще двоє людей постраждали – вагітна жінка 35 років та бабуся, якій понад 70 років.

