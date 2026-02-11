Авіація била по "Шахедах": ЗСУ розповіли, як відбивали нічну атаку РФ

Російські війська вночі атакували Україну 129 ударними безпілотниками різних типів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

"У ніч на 11 лютого противник атакував 129 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ та Донецьк ТОТ України, близько 80 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 112 ворожих безпілотників, при цьому зафіксовано влучання 15 ударних дронів на 8 локаціях. "Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.