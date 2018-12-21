Авианосец ВМС США вошел в Персидский залив, - AP

Фото: авианосец (ru.m.wikipedia)

Авианосцев США не было там с мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерного соглашения с Ираном

Американский атомный авианосец John C. Stennis в пятницу, 21 декабря, вошел в воды Персидского залива вместе с сопровождающей его группой кораблей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

В издании сообщают, что авианосцев США не было там с мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерного соглашения с Ираном. Группу во главе с авианосцем сопровождали корабли иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), которые запустили дрон и провели тестовые стрельбы вдали от авианосца.

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив для нефтяных перевозок, чтобы защитить национальные интересы страны.

"Если когда-нибудь Соединенные Штаты решат заблокировать нефть Ирана, то нефть не будут экспортировать из Персидского залива", - заявил он.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.

Также в Минфине США сообщили, что власти страны раскрыли схему поставок иранской нефти через российские компании в Сирию в обход санкций Вашингтона.