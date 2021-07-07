Авіакатастрофа на Камчатці та резолюція ОБСЄ щодо військ РФ біля України: новини за 6 липня

В Росії розбився літак, Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України, Україну знову накриє аномальна спека. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 6 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Третина українців мають антитіла до COVID. Це дані дослідження, - Радуцький

Третина українських громадян мають антитіла до коронавірусу. Про це свідчать попередні результати дослідження, яке проводить Міністерство охорони здоров'я України разом зі Світовим банком та Українським інститутом соцдосліджень імені Яременка.

За словами нардепа, впродовж липня група соціологів та медпрацівників буде відвідувати українські домогосподарства, щоб провести опитування та зробити безкоштовний тест на антитіла до COVID-19.

Авіакатастрофа на Камчатці: загинули всі 28 пасажирів і членів екіпажу

В Росії розбився літак. В авіакатастрофі на Камчатці загинули всі пасажири і члени екіпажу літака Ан-26. Загалом на борту перебували 28 осіб.

З'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26 на Камчатці. Уламки літака виявили за 3,8 км від аеропорту.

Загинув генерал, якого поважали усі військові: першим назвав події в Криму - російською окупацією

В Одесі потонув на пляжі генерал Держприкордонслужби Валерій Курніков, який служив у Криму в Сімферополі до 2014 року, і під час російської окупації залишився вірним присязі, а також допомагав сім'ям військовослужбовців вибратися на материкову частину країни, і забезпечив збереження та передачу цінної службової інформації.".

За інформацією з одеських пабліків, Валерій Валерійович відпочивав на пляжі з сім'єю на 13-й станції Фонтану. Чоловік у штормову погоду поплив у бік хвилерізу, і через деякий час люди виявили його тіло вже без ознак життя.

Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України

6 липня Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Чорному морі та Азовському морі". Вчинки Російської Федерації становлять загрозу не лише безпеці України, але і Європі.

Як зазначає міністерство, схвалення резолюції підтверджує єдність міжнародної спільноти в засудженні військової агресії з боку Російської Федерації проти України.

Під Черніговом дівчинка в 12 років завагітніла від 17-річного хлопця: вона збирається народжувати

У Чернігівській області в селі Дроздівка учениця сьомого класу завагітніла в 12 років. Зараз дівчинка перебуває на шостому місяці вагітності і збирається народжувати.

Взимку Наталії часто ставало погано, в школі порадили звернутися до лікаря. УЗД показало 10,5 тижнів вагітності. Лікар та батько дитини Сергій наполягли, щоб дівчинка зберегла малюка. Сім'я вирішила переїхати в інше село - в Дроздовку. Наталя стала на облік до гінеколога. До Сергія приїхала поліція. Сам Сергій не знав, що за секс з неповнолітньою "світить" стаття. Зараз пара планує розписатися, а в майбутньому отримати житло від соціальних служб.

Ідеальний півфінал. Італія в серії пенальті переграла Іспанію і пробилася у фінал Євро

Італія та Іспанія розіграли першу путівку до фіналу Євро-2020. Команди в основний і додатковий час переможця не виявили - 1:1, а в серії післяматчевих пенальті щасливішими були італійці - 4:2.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Україну знову накриє аномальна спека: де температура підніметься до 35 градусів тепла

Погода в Україні в найближчий тиждень очікується небезпечна і синоптики попереджають про період аномальної спеки. Дощі повністю підуть з території України, а смажити буде майже цілий тиждень поспіль.