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Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України

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Данія, Вівторок 06 липня 2021 21:37
Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України Фото: ПА ОБСЄ схвалила резолюція по Україні (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 6 липня, Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Чорному морі та Азовському морі". Вчинки Російської Федерації становлять загрозу не лише безпеці України, але і Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначає міністерство, схвалення резолюції підтверджує єдність міжнародної спільноти в засудженні військової агресії з боку Російської Федерації проти України.

"Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці", - відзначає пресслужба.

Парламентська асамблея ОБСЄ, зі свого боку, закликає Росію:

  • негайно припинити окупацію Криму;
  • вивести з території півострова війська, зброю, техніку;
  • припинити компанії з призову;
  • зняти обмеження з судноплавства на території Чорного моря, Азовського моря та Керченської протоки.

"Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ", - зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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ОБСЄ резолюция войска РФ
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