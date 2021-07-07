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Ідеальний півфінал. Італія в серії пенальті переграла Іспанію і пробилася у фінал Євро

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Лондон, Середа 07 липня 2021 00:43
Ідеальний півфінал. Італія в серії пенальті переграла Іспанію і пробилася у фінал Євро Фото: Італія зіграє у фіналі Євро-2020 (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Італія та Іспанія розіграли першу путівку до фіналу Євро-2020. Команди в основний і додатковий час переможця не виявили - 1:1, а в серії післяматчевих пенальті щасливішими були італійці - 4:2.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

З перших хвилин команди окреслили характер поєдинку, який нагадував своєрідні гойдалки. Іспанія намагалася атакувати позиційно, тоді як Італія відповідала разючими контратаками. У першому таймі гостріше виглядала якраз контргра італійців. Правда, єдиний удар в створ за 45 хвилин був в активі іспанців - в середині тайму Ольмо стріляв з меж штрафного майданчика, але Італію врятував Доннарумма. А під завісу тайму італійці перевірили на міцність каркас воріт - з дуже гострого кута в поперечину зарядив Емерсон.

Другий тайм продовжив сценарій першої половини. Спершу над "дев'яткою" з лінії штрафного м'яча запустив іспанець Бускетс. А потім відповіла, але вже результативно, Італія. Доннарумма почав швидку атаку своєї команди, в кілька торкань м'яч опинився вже в штрафному Іспанії, де К'єза обвідним ударом відправив круглий в дальній кут воріт Симона - 1:0.

Іспанія понеслася порівнювати і могла це зробити вже через п'ять хвилин. Але після ідеальної подачі від Коке Оярсабаль з п'яти метрів головою просто не влучив по м'ячу. Однак все ж іспанці свого домоглися. На 80-й хвилині Ольмо розрізав центр оборони Італії, вивівши на "побачення" з Доннаруммою Морату, який впевнено розвів м'яч і італійського кіпера по кутах - 1:1.

Основний час так і завершився внічию, а в першому овертаймі іспанці мінімум двічі запалювали пожежу в штрафному Італії. Але обидва рази Доннарумма разом зі своїми захисниками відбивалися. У другій додатковій 15-хвилинці вже в штрафному майданчику іспанців виникала невелика пожежа, а одного разу італійці навіть відправили м'яч у сітку воріт Симона, але був офсайд.

У підсумку доля матчу вирішилася в серії пенальті. Перші удари у виконанні італійця Локателлі та іспанця Ольмо були неточними. А вирішальну помилку допустив Мората, який пробивав четвертим у Іспанії. Жоржиньо останній удар з "точки" своєї збірної реалізував і приніс перемогу Італії 4:2.

Відзначимо, що для Іспанії це був третій матч поспіль з овертаймами і друга серія пенальті. Ще жодній команді в історії євро не вдавалося виграти дві серії пенальті протягом турніру.

Нагадаємо, фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня о 22:00 за Києвом на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Другу путівку у вирішальний матч 7 липня розіграють Англія і Данія.

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