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Авіакатастрофа на Камчатці: загинули всі 28 пасажирів і членів екіпажу

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Камчатка, Вівторок 06 липня 2021 14:08
Авіакатастрофа на Камчатці: загинули всі 28 пасажирів і членів екіпажу Фото: на Камчатці розбився пасажирський Ан-26 (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В авіакатастрофі на Камчатці (Російська Федерація) загинули всі пасажири і члени екіпажу літака Ан-26. Загалом на борту перебували 28 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

Інформацію про відсутність вцілілих підтвердили в санавіації регіону.

"За попередніми даними, загинули всі пасажири і екіпаж. Загалом - 28 осіб", - повідомив співрозмовник "Інтерфаксу".

Також повідомляється, що екіпаж літака був досвідченим. Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов зазначив, що уламки літака знайшли поблизу селища Палана.

На даний момент тіла не знайдені, на сьогодні пошукові роботи завершено і продовжаться завтра.

Нагадаємо, в Росії вже назвали можливу причину авіакатастрофи на Камчатці - сильний боковий вітер, в результаті якого літак міг врізатися в берегову скелю.

Також раніше з'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26.

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