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З'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26

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Камчатка, Вівторок 06 липня 2021 13:29
З'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26 Фото: на Камчатці розбився пасажирський літак (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

З'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26 на Камчатці. Уламки літака виявили за 3,8 км від аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Одна частина фюзеляжу Ан-26, що розбився, знаходиться на схилі сопки Пятибратка, друга в морі приблизно в 4 км від узбережжя, повідомляє Тихоокеанський флот.

За інформацією МНС, уламки виявили в 3,8 км від аеропорту.

Перше фото з місця аварії літака опублікував Telegram-канал Life Shot.

З'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26

Можливою причиною того, що сталося, міг стати сильний боковий вітер, в результаті чого Ан-26 врізався в скелю і частина уламків потрапила в море, заявив заступник директора "Камчатського авіаційного підприємства".

Нагадаємо, у РФ назвали можливі причини аварії пасажирського літака на Камчатці.

Сьогодні вранці стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку. На борту перебували 28 осіб.

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