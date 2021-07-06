З'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26
З'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26 на Камчатці. Уламки літака виявили за 3,8 км від аеропорту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Одна частина фюзеляжу Ан-26, що розбився, знаходиться на схилі сопки Пятибратка, друга в морі приблизно в 4 км від узбережжя, повідомляє Тихоокеанський флот.
За інформацією МНС, уламки виявили в 3,8 км від аеропорту.
Перше фото з місця аварії літака опублікував Telegram-канал Life Shot.
Можливою причиною того, що сталося, міг стати сильний боковий вітер, в результаті чого Ан-26 врізався в скелю і частина уламків потрапила в море, заявив заступник директора "Камчатського авіаційного підприємства".
Нагадаємо, у РФ назвали можливі причини аварії пасажирського літака на Камчатці.
Сьогодні вранці стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку. На борту перебували 28 осіб.