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ЄС очікує результати розслідування авіакатастрофи в Ірані

Новини » Політика     08.01.2020 - 12:27
ЄС очікує результати розслідування авіакатастрофи в Ірані
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Урсула фон дер Ляєн висловила глибокі співчуття родинам жертв

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила глибокі співчуття родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані. Про це вона написала у Twitter.

За її словами, фахівці з авіаційної безпеки розслідують причину катастрофи.

"Мої найглибші співчуття всім, хто сьогодні вранці втратив своїх близьких у катастрофі українського літака", - написала вона.

Зазначимо, авікомпанія МАУ відреагувала на катастрофу літака в Ірані.

У свою чергу, Іран спростував версію про ракету і назвав причину авіакатастрофи МАУ.

Раніше видання Daily Mail припустило, що український літак могли випадково збити. Зокрема, катастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

До цього МЗС України підтвердив катастрофу літака в Ірані. На даний момент відомо, що на його борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Влада Ірану вже заявила, що немає шансів знайти живих. За попередніми даними, катастрофа сталася через технічну несправність.

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