В Авдеевке есть участок, где бойцы окружены, но "кольцо" удается раскрыть, - Третья штурмовая

Он отметил, что воины Третьей штурмовой находятся в Авдеевке уже 12 дней и занимают полосу внутри города. Заместитель командира подтвердил, что в городе продолжаются маневры ВСУ.

"Есть определенные этапы этих действий. Первое, нам приходится отходить с позиций, потому что их просто равняют с землей, то есть позиция разрушена, и наши военнослужащие отходят на более выгодные позиции для того, чтобы удерживать линию обороны. Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности в удержании тех или иных позиций внутри города и тоже переходим на более выгодные позиции для того, чтобы более качественно сопротивляться", - сказал он.

Кудряшов также прокомментировал заявления оккупантов о том, что им якобы удалось захватить укрепрайон "Зенит". Он считает, что это больше психологическое влияние, а россияне не имеют там мощных позиций.

Заместитель командира третьей штурмовой подтвердил, что на одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага, но, по его словам, "кольцо удается раскрыть".

В свою очередь 110-я отдельная механизированная бригада, которая держит Авдеевку с начала полномасштабной войны, отмечает, что противник бросает на Авдеевское направление колоссальные силы.

"Против нас - более 12 отдельных соединений противника. Бригады, полки, отдельные подразделения специального назначения. Наши ребята в нечеловеческих условиях под ежеминутными артиллерийскими обстрелами, под постоянными авиационными бомбардировками выполняют поставленные задачи", - сообщила бригада на своей Facebook-странице.

Ситуация в Авдеевке

Оккупационные войска пытаются "взять" Авдеевку с осени 2023 года. Известно, что захватчикам удалось зайти в город. Ситуация на этом направлении приближается к критической.

Вчера Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой подчеркивают, что удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но оккупанты привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1.

Также защитники сообщили, что оккупанты применяют фосфорные снаряды, на коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.