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В Авдіївці є ділянка, де бійці оточені, але "кільце" вдається розкрити, - Третя штурмова

Фото: в Авдіївці є ділянка, де українські бійці оточені (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Авдіївці є ділянка, де бійці Третьої штурмової бригади в оточенні ворога. Але це так зване "кільце" вдається розривати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Родіона Кудряшова в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що воїни Третьої штурмової перебувають в Авдіївці вже 12 днів і займають смугу всередині міста.  Заступник командира підтвердив, що в місті тривають маневри ЗСУ.

"Є певні етапи цих дій. Перше, нам доводиться відходити з позицій, тому що їх просто рівняють з землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції для того, щоб утримувати лінію оборону. Також у деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста і теж переходимо на більш вигідні позиції для того, щоб більш якісніше чинити опір", - сказав він.

Кудряшов також прокоментував заяви окупантів про те, що їм нібито вдалося захопити укріпрайон "Зеніт". Він вважає, що це більше психологічний вплив, а росіяни не мають там потужних позицій.

Заступник командира третьої штурмової підтвердив, що на одній з ділянок бійці перебувають на 360 градусів в оточенні ворога, але, за його словами, "кільце вдається розкрити".

Своєю чергою 110-та окрема механізована бригада, яка тримає Авдіївку з початку повномасштабної війни, зазначає, що противник кидає на Авдіївський напрямок колосальні сили. 

"Проти нас - більше 12 окремих з'єднань противника. Бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення. Наші хлопці в нелюдських умовах під щохвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційним бомбардуванням виконують поставлені задачі", - повідомила бригада на своїй Facebook-сторінці.

Ситуація в Авдіївці

Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. Наразі відомо, що загарбникам вдалося зайти в місто. Ситуація на цьому напрямку наближається до критичної.

Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У Третій штурмовій наголошують, що утримують оборонні позиції в Авдіївці, але окупанти залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1.

Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на коксохімі спалахнули цистерни з мазутом. 

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