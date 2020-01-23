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У Херсоні підпалили офіс політичної партії

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 11:35
У Херсоні підпалили офіс політичної партії

У Херсоні невідомі підпалили офіс однієї з политичних партій

У Херсоні підпалили офіс однієї з політичних партій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу полиции.

Начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун розповів, що наслідки пожежі могли бути непередбачувані через розташуваня офісу на першому поверсі 5-типоверхового житлового будинку.

"В ході огляду місця події поліцейські встановили, що приміщення підпалили навмисно. Наразі встановлено, що зловмисник розбив вікно та закинув всередину кімнати скляну пляшку із легкозаймистою речовиною", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляють ЗМІ, це швидше за все офіс блогера Анатолія Шарія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу в студентському гуртожитку в Одесі. Ймовірною причиною виникнення пожежі був аварійний режим роботи мобільного телефону, який залишили на тривалий час без нагляду. Постраждалих і загиблих в результаті інциденту не було.

Крім того, у Харкові невідомий підпалив двері обласної державної адміністрації.

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