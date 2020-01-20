У Дніпрі горів гуртожиток

Фото: пожежа у Дніпрі (dp.dsns.gov.ua)

Займання виникло в житловій кімнаті гуртожитку на 9-му поверсі

В дніпровському гуртожитку медицинського коледжу по проспекту Богдана Хмельницького сталась пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що займання виникло в житловій кімнаті гуртожитку на 9-му поверсі. Вогнем знищено меблі та майно мешканців кімнати. Загальна площа пожежі склала 15 кв. метри.

Фото: пожежа у Дніпрі (dp.dsns.gov.ua)

"Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора сталася масштабна пожежа в одній з багатоповерхівок на Троєщині. Інцидент стався у багатоповерхівці на вулиці Каштанова, 15А. Полум'ям охопило 3 та 4 поверхи будівлі.

Також РБК-Україна писало, що у Києві 17 січня сталася пожежа у клініці краси на проспекті Лобановського. Пожежу було ліквідовано на площі 25 квадратних метрів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, з початку 2020 року на пожежах в Україні загинули 133 людини та 99 осіб постраждали. При цьому, з 2268 пожеж, більш ніж половина випадків сталися саме в приміщеннях громадян.