У Києві горить багатоповерхівка, мешканців евакуюють

Ілюстративне фото (cv.dsns.gov.ua)

Пожежа сталася в багатоповерхівці на Троєщині

У Києві вдень 19 січня сталася масштабна пожежа в одній з багатоповерхівок на Троєщині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Як повідомляється, інцидент стався у багатоповерхівці на вулиці Каштанова, 15А. Полум'ям охоплено 3 та 4 поверхи будівлі. Наразі проводиться евакуація мешканців багатоповерхівки.

Зазначається, що на місці події працюють декілька одиниць пожежної техніки. Наразі причини та обставини загоряння не відомі.

Серьезный #пожар в Киеве на #Каштанова 15А Возгорание на 3-4 этаже многоэтажного дома. Происходит эвакуация жильцов. Так же Густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливается. Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 19 січня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чехії сталася масштабна пожежа у будинку для літніх. В результаті пожежі загинули 8 людей, ще щонайменше 30 постраждали. Кількість постраждалих може зрости, оскільки пожежу не було ліквідовано.

Також РБК-Україна писало, що у Києві 17 січня сталася пожежа у клініці краси на проспекті Лобановського. Пожежу було ліквідовано на площі 25 квадратних метрів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, з початку 2020 року на пожежах в Україні загинули 133 людини та 99 осіб постраждали. При цьому, з 2268 пожеж, більш ніж половина випадків сталися саме в приміщеннях громадян.