Аваков заявив про неприпустимість обрання представника РФ на пост президента Інтерполу

Фото: зустріч Арсена Авакова та Юргена Стока (twitter.com/AvakovArsen)

Аваков наголосив, що Україна має чітку позицію з цього питання

Міністр внутрішніх справ України (МВС) Арсен Аваков під час зустрічі з генсекретарем Iнтерполу Юргеном Стоком наголосив на неприпустимості обрання представника РФ на пост президента організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Авакова у Twitter.

Як зазначається, під час зустрічі обговорювалося партнерство між Україною та Інтерполом.

"Провів двосторонню зустріч з генсекретарем ICPO Юргеном Стоком, обговорили успішне партнерство України в Інтерполі і висловили чітку позицію про неприпустимість обрання представника РФ на пост президента. Ще раз акцентував аргументи України про неприйнятність такого рішення", - написав Аваков.

Нагадаємо, раніше Аваков заявляв, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин Олександр Прокопчук. Він також зазначив, що таке призначення "є абсурдним і таким, що суперечить духу і цілям організації".

Крім того, депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що країни Євросоюзу повинні вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіян. Зокрема, у Литві вже заявивили, що розглянуть можливість виходу з Інтерполу, якщо його головою буде обраний Прокопчук.