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Аваков заявил о недопустимости избрания представителя РФ на пост президента Интерпола

Новости » Политика    20.11.2018 - 15:23
Аваков заявил о недопустимости избрания представителя РФ на пост президента Интерпола
Фото: встреча Арсена Авакова и Юргена Стока (twitter.com/AvakovArsen)

Аваков подчеркнул, что у Украины есть четкая позиция по этому вопросу

Министр внутренних дел Украины (МВД) Арсен Аваков во время встречи с генсекретарем Интерпола Юргеном Стоком подчеркнул недопустимость избрания представителя РФ на пост президента организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Авакова в Twitter.

Как отмечается, во время встречи обсуждалось партнерство между Украиной и Интерполом.

"Провел двустороннюю встречу сгенсекретарем ICPO Юргеном Стоком, обсудили успешное партнерство Украины в Интерполе и выразили четкую позицию о недопустимости избрания представителя РФ на пост президента. Еще раз напомнил аргументы Украины о неприемлемости такого решения", - написал Аваков.

Аваков заявил о недопустимости избрания представителя РФ на пост президента ИнтерполаНапомним, ранее Аваков заявлял, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин Александр Прокопчук. Он также отметил, что такое назначение "является абсурдным и противоречащим духу и целям организации".

Кроме того, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиян. В частности, в Литве уже заявивили, что рассмотрят возможность выхода из Интерпола, если его главой будет избран Прокопчук.

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