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Стали відомі подробиці про замовника вбивства Хашкаджі

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 11:54
Стали відомі подробиці про замовника вбивства Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Відряджені в Туреччину американські розвідники вважають, що під "босом" мається на увазі наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд

Вбивці саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі згадали про "боса" під час дзвінка старшому групи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

За даними видання, в аудіозаписі вбивства журналіста Хашкаджі ті, хто його вбили, просили людину, якій звітували про виконану роботу, "розповісти його босові". Відряджені в Туреччину американські розвідники, які беруть участь у розслідуванні, вважають, що під "босом" мається на увазі наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд.

Зазначимо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що серед 18 затриманих осіб у Саудівській Аравії є вбивця журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також раніше Ердоган заявляв, що наказ про вбивство саудівського журналіста був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії. Зокрема, наказ про вбивство Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассири.

Додамо, голова турецької партії Vatan Догові Перинчек заявляв, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

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