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Ердоган розповів про місцезнаходження вбивці Хашкаджі

Новини » Суспільство    10.11.2018 - 18:22
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)

Серед 18 затриманих осіб в Саудівській Аравії є вбивця журналіста

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що серед 18 затриманих осіб в Саудівській Аравії є вбивця журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Daily Saba.

Ер-Ріяд знає, що серед 15 саудитів, які прибули напередодні зникнення журналіста 2 жовтня, є його вбивця, заявив президент Туреччини.

15 осіб, які прибули в Стамбул і які знаходяться серед 18 затриманих саудівськими владою, точно знають, хто вбив Джамаля Хашкаджі і де його тіло. Саудівська Аравія може дізнатися про це, змусивши говорити цих 15 чоловік, - сказав Ердоган.

Він упевнений, що вбивця знаходиться серед них, додавши, що "немає потреби шукати його десь ще".

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії. Зокрема, наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассірі.

Додамо, глава турецької партії Vatan Догові Перінчек заявляв, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

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Новини України Саудовская АравияРеджеп Тайіп ЕрдоганДжамаль Хашкаджи
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