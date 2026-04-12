Удар по логистике: "АТЭШ" провел диверсию на железной дороге в Ростовской области

08:41 12.04.2026 Вс
2 мин
Важный железнодорожный узел РФ парализован. Как ночная диверсия партизан сорвала поставки оружия на фронт?
aimg Мария Науменко
Фото: движение "АТЕШ" (t.me atesh_ua)

Движение "АТЕШ" заявило о диверсии на железной дороге в Ростовской области РФ, в результате которой, по их данным, был уничтожен тепловоз возле станции Лиховская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение"Атеш".

Читайте также: Россияне убили раненых бойцов Украины после объявления перемирия, - DeepState

Партизаны отметили, что отныне локомотив не подлежит восстановлению. Российская сторона официально эту информацию не комментировала.

По данным "АТЕШ", Лиховский железнодорожный узел используется для транзита военных грузов, в частности боеприпасов, топлива и техники, которые могут направляться на Запорожское направление фронта.

В движении оценивают прямые убытки от уничтожения локомотива более чем в 150 тысяч долларов. В то же время там утверждают, что фактические потери могут быть больше, учитывая возможные перебои в логистике.

"Каждая единица тяги на счету - и теперь ее нет", - подчеркнули партизаны.

По их словам, вывод локомотива из строя мог привести к остановке движения на участке, из-за чего часть эшелонов осталась в тылу.

"Пока РЖД ищут замену, российские подразделения на передовой остаются без обещанного пополнения боезапаса. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри", - подытожили в "АТЭШ".

Напоминаем, в ночь с 9 на 10 апреля в оккупированном Перевальске Луганской области был атакован ремонтно-механический завод. По данным движения "АТЕШ", несмотря на формальный простой, российские военные использовали предприятие для ремонта техники. После удара на объекте зафиксировали повреждения, их масштаб уточняется.

США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой