Удар по логистике: "АТЭШ" провел диверсию на железной дороге в Ростовской области

Движение "АТЕШ" заявило о диверсии на железной дороге в Ростовской области РФ, в результате которой, по их данным, был уничтожен тепловоз возле станции Лиховская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш ".

Партизаны отметили, что отныне локомотив не подлежит восстановлению. Российская сторона официально эту информацию не комментировала.

По данным "АТЕШ", Лиховский железнодорожный узел используется для транзита военных грузов, в частности боеприпасов, топлива и техники, которые могут направляться на Запорожское направление фронта.

В движении оценивают прямые убытки от уничтожения локомотива более чем в 150 тысяч долларов. В то же время там утверждают, что фактические потери могут быть больше, учитывая возможные перебои в логистике.

"Каждая единица тяги на счету - и теперь ее нет", - подчеркнули партизаны.

По их словам, вывод локомотива из строя мог привести к остановке движения на участке, из-за чего часть эшелонов осталась в тылу.

"Пока РЖД ищут замену, российские подразделения на передовой остаются без обещанного пополнения боезапаса. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри", - подытожили в "АТЭШ".