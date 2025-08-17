ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"АТЭШ" ударил по логистике РФ на Луганщине: сорваны военные перевозки

Воскресенье 17 августа 2025 08:30
UA EN RU
"АТЭШ" ударил по логистике РФ на Луганщине: сорваны военные перевозки Фото: АТЕШ нарушили логистику российских оккупантов на Луганщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Движение сопротивления "АТЕШ" сообщило о новой диверсии против российских войск на временно оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

По данным организации, агентам удалось вывести из строя релейный шкаф на одном из отрезков железной дороги.

Этот участок активно используется армией РФ для перевозки техники, боеприпасов, личного состава и горючего из Ростовской области на север Луганщины.

Фото: АТЕШ нарушили логистику российских оккупантов на Луганщине (t.me/atesh_ua)

В результате операции было нарушено движение поездов, что повлекло перебои с доставкой военных грузов и горюче-смазочных материалов.

В "АТЕШ" отмечают, что это создает серьезные проблемы для обеспечения российских группировок на линии фронта и затрудняет подготовку новых атак.

Напомним, партизаны "АТЭШ" провели разведку здания Управления ФСБ РФ в Ростовской области.

Также агенты движения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.

Кроме того, партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация партизаны
Новости
ISW о саммите Трампа и Путина: диктатор не изменил позицию по войне в Украине
ISW о саммите Трампа и Путина: диктатор не изменил позицию по войне в Украине
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия