ua en ru
Нд, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"АТЕШ" вдарив по логістиці РФ на Луганщині: зірвано військові перевезення

Неділя 17 серпня 2025 08:30
UA EN RU
"АТЕШ" вдарив по логістиці РФ на Луганщині: зірвано військові перевезення Фото: АТЕШ порушили логістику російських окупантів на Луганщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Рух опору "АТЕШ" повідомив про нову диверсію проти російських військ на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

За даними організації, агентам вдалося вивести з ладу релейний шаф на одному з відрізків залізниці.

Ця ділянка активно використовується армією РФ для перевезення техніки, боєприпасів, особового складу та пального з Ростовської області на північ Луганщини.

Фото: АТЕШ порушили логістику російських окупантів на Луганщині (t.me/atesh_ua)

Внаслідок операції було порушено рух поїздів, що спричинило перебої з доставкою військових вантажів і паливно-мастильних матеріалів.

У "АТЕШ" зазначають, що це створює серйозні проблеми для забезпечення російських угруповань на лінії фронту та ускладнює підготовку нових атак.

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" провели розвідку будівлі Управління ФСБ РФ у Ростовській області.

Також агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.

Крім того, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізькій області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація партизаны
Новини
ISW про саміт Трампа і Путіна: диктатор не змінив позицію щодо війни в Україні
ISW про саміт Трампа і Путіна: диктатор не змінив позицію щодо війни в Україні
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія