Партизаны разведали управление ФСБ РФ по Ростовской области (фото)

Фото: управление ФСБ РФ по Ростовской области в Таганроге (t.me/atesh_ua)

Партизаны разведали здание и прилегающую территорию управления ФСБ РФ по Ростовской области. Оно находится в Таганроге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" при проведении разведывательных действий в Таганроге собрал важную информацию по управлению ФСБ", - говорится в сообщении. Как признаются партизаны, сотрудники ФСБ РФ не единожды пытались влезть в их работу, создавая их фейковые каналы. "В попытках одурачить нас пишут в личку всем кураторам, а когда мы "раскусываем" их, начинаются угрозы", - говорят в "АТЕШ".