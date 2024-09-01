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Партизаны разведали управление ФСБ РФ по Ростовской области (фото)

Россия, Воскресенье 01 сентября 2024 11:56
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Партизаны разведали управление ФСБ РФ по Ростовской области (фото) Фото: управление ФСБ РФ по Ростовской области в Таганроге (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны разведали здание и прилегающую территорию управления ФСБ РФ по Ростовской области. Оно находится в Таганроге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" при проведении разведывательных действий в Таганроге собрал важную информацию по управлению ФСБ", - говорится в сообщении.

Как признаются партизаны, сотрудники ФСБ РФ не единожды пытались влезть в их работу, создавая их фейковые каналы.

"В попытках одурачить нас пишут в личку всем кураторам, а когда мы "раскусываем" их, начинаются угрозы", - говорят в "АТЕШ".

Разведка партизан объектов в России

Партизаны довольно часто проводят разведку важных объектов РФ в России. Например, 31 августа сообщалось, что "АТЕШ" провел разведку порта в Таганроге Ростовской области.

Он используется для логистической поддержки военных операций оккупантов, включая транспортировку техники, боеприпасов и топлива на фронт в Украину.

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