Римський погром. "Баварія" обіграла "Лаціо" 4:1

"Баварія" з самого початку штурм воріт "Лаціо". І за перші хвилини могли забивати мінімум двічі. Один раз врятував захисник, другий - не зміг підлаштуватися під простріл Левандовскі, який знаходився вже перед порожніми воротами. Але на 9-й хвилині все ж ворота римського клубу вразити "червоним" вдалося. Хоча значно допоміг їм в цьому захисник "Лаціо" Муссакіо, який намагаючись відпасувати на свого воротаря вивів Левандовскі один в один. Поляк впевнено обіграв кіпера господарів і відправив м'яч у сітку - 0:1.

Далі ситуація для римлян не сильно змінилася. На 24-й хвилині після швидкої контратаки з лінії штрафного вразив ворота "Лаціо" 17-річний Мусіала - 0:2. До речі, він став другим наймолодшим гравцем, який забивав на стадії плей-офф ЛЧ. Під кінець тайму Сані зробив рахунок розгромним, зігравши на добиванні після удару Комана - 0:3.

Bayern Munich are cruising! The #UCL holders are three goals ahead as Leroy Sane nets before half time #LAZFCB pic.twitter.com/DC145owF8N — SoccerMatrix (@Soccer_Matrix) February 23, 2021

Початок другого тайму почалося ще веселіше, ніж перша половина. Вже на 47-й хвилині гравець "Лаціо" Ачербі зрізав м'яч у свої ворота - 0:4. А ще через дві хвилини римлянам вдалося відзначитися у ворота "Баварії" - гол на рахунку Корреа - 1:4.

Own goal by Acerbi! Buries Lazio! To be honest the game was over before it started. Bayern won this game once they lost to Frankfurt! pic.twitter.com/8wwWG0KkCU — Yanks Ranks (@YanksRanks) February 23, 2021

Далі команди результативними діями не відрізнялися. Матч-відповідь відбудеться 17 березня.