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На аэродроме в Волгоградской области поражены склады с КАБами и топливом, - источники

Четверг 22 августа 2024 12:09
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На аэродроме в Волгоградской области поражены склады с КАБами и топливом, - источники Фото: СБУ совместно с ССО поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме Мариновка
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

СБУ совместно с ССО этой ночью атаковали аэродром Мариновка Волгоградской области. В результате поражены склады с КАБами и топливом.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

Как отметили собеседники, именно Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

Между тем местные жители жалуются, что после атаки дронов их военный аэродром "выглядит как кадры из фильма апокалипсиса".

"Так называемое "СВО" настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами", - рассказали источники.

Сообщается, что над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация.

"СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", - отметили источники.

Новость дополняется...

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