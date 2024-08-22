В Волгоградской области жалуются на атаку дронов, произошел пожар на аэродроме

В российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области этой ночью, 22 августа, прогремели взрывы из-за якобы атаки с применением беспилотников и работы сил и средств противовоздушной обороны. После этого произошел пожар на аэродроме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Отмечается, что сообщения о взрывах от жителей Калача-на-Дону (Калачевский район) стали появляться в сети около половины четвертого ночи.

Российские медиа рассказывают о якобы сбитии средствами ПВО по меньшей мере двух беспилотников.

Как пишет Telegram-канал Baza, один из дронов был ликвидирован "в нескольких километрах от аэродрома", а обломки второго БПЛА "упали на бытовку неподалеку, в результате чего она вспыхнула".

Тут речь идет о военном аэродроме "Мариновка", расположенном в поселке Октябрьский, примерно в двух десятках километров от города Калач-на-Дону. В сети высказывают предположение, что именно этот аэродром может быть целью нынешней дроновой атаки.

А вот Astra сообщает со ссылкой на жителей Калача-на-Дону, что пожар произошел на территории аэродрома, который горит.

По информации Telegram-канал SHO , очевидцы из разных районов "уже насчитали от 6 до 10 сильных хлопков" во время воздушной атаки, перед которыми в небе были слышны "характерные звуки пролета БПЛА".

При этом местные власти пока ничего не сообщают об инциденте. Также не поступали данные о возможных пострадавших.