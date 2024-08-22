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Спутники зафиксировали пожары на аэродроме в Волгоградской области после атаки дронов (фото)

Украина, Четверг 22 августа 2024 09:55
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Спутники зафиксировали пожары на аэродроме в Волгоградской области после атаки дронов (фото) Фото: атака на аэродром в Волгоградской области 22 августа (иллюстративное фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня ночью, 22 августа, дроны атаковали военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Фото возгорания аэродрома зафиксировали на спутниковых снимках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые группы "Крым. Реалии" и Astra.

Отмечается, что через Спутники НАСА зафиксировано три очага возгорания на территории аэродрома. Один из них расположен на площадке, на которой, согласно спутниковым снимкам, стоят самолеты.

Еще один – севернее, на территории, где расположены, в частности, резервуары. Еще один пожар возник на территории, где проходит рулевая дорожка аэродрома.

Как отмечает мониторинговая группа, судя по снимкам NASA, в ночь на 22 августа на территории аэродрома возникло несколько пожаров. На спутниковых снимках авиабазы от 19 августа видно почти тридцать военных самолетов и восемь грузовиков.

Фото: спутниковые снимки возгорания на военном аэродроме "Мариновка" (скрин фото)

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, атака на Мариновку отбита, большая часть беспилотников уничтожена.

"В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны", – сообщил Бочаров.

Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разводной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированного 1 января 2014 года из авиационной эскадрилии 697 в состав 7-й бригады ПКО.

Также OSINT-исследователи утверждают, что там могли базироваться истребители Су-34.

В то же время сообщается, что волгоградский аэропорт пока не работает из-за атаки по областному военному аэродрому.

Атаки по Волгоградской области

Напомним, сегодня ночью сообщалось, что в российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы из-за атаки с применением беспилотников и работы сил и средств противовоздушной обороны. После этого произошел пожар на аэродроме.

До этого в РФ также жаловались на атаки дронов в Волгоградской области. Так, например, 5 августа в Волгограде был пожар на электроподстанции, перед чем последовал взрыв.

Также сообщалось, что в июле в городе Калач-на-Дону горела нефтебаза после дроновой атаки.

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Волгоград Аэропорт Война России против Украины Атака дронов
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