Горит уже третий раз за год: ключевой российский НПЗ помогли поразить повстанцы
В ночь на 4 октября нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области России атаковали Силы специальных операций вместе с повстанческим движением "Черная искра".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.
НПЗ
Военные уточняют, что поразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов) и ЭЛОУ-АВТ-6 (установка по удалению воды, соли и первичной обработки нефти).
Это предприятие горит уже в третий раз в 2025 году.
"Успешным специальным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями "Черная искра", - сообщили в ССО.
Поражение и последующее возгорание НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" подтверждают и власти региона, и местные жители.
Стоит заметить, что это одно из крупнейших и критических предприятий врага, мощность которого достигает 20,1 млн тонн нефти в год. Объект производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.
Напомним, Сил обороны Украины в ночь на 4 октября нанесли удар по ряду важных объектов и целей Российской Федерации.
А в ночь на 14 сентября ВСУ атаковали дронами Киришский НПЗ в Ленинградской области. Как отмечал командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, это один из крупнейших НПЗ в России, который может перерабатывать до 20 млн тонн нефти в год.