Главная » Новости » Война в Украине

Горит уже третий раз за год: ключевой российский НПЗ помогли поразить повстанцы

Россия, Суббота 04 октября 2025 16:53
Горит уже третий раз за год: ключевой российский НПЗ помогли поразить повстанцы Фото: Киришинский НПЗ снова атаковали украинские дроны (ілюстративне фото wikipedia.org)
Автор: Оксана Тесленко

В ночь на 4 октября нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области России атаковали Силы специальных операций вместе с повстанческим движением "Черная искра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

НПЗ

Военные уточняют, что поразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов) и ЭЛОУ-АВТ-6 (установка по удалению воды, соли и первичной обработки нефти).

Это предприятие горит уже в третий раз в 2025 году.

"Успешным специальным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями "Черная искра", - сообщили в ССО.

Поражение и последующее возгорание НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" подтверждают и власти региона, и местные жители.

Стоит заметить, что это одно из крупнейших и критических предприятий врага, мощность которого достигает 20,1 млн тонн нефти в год. Объект производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Напомним, Сил обороны Украины в ночь на 4 октября нанесли удар по ряду важных объектов и целей Российской Федерации.

А в ночь на 14 сентября ВСУ атаковали дронами Киришский НПЗ в Ленинградской области. Как отмечал командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, это один из крупнейших НПЗ в России, который может перерабатывать до 20 млн тонн нефти в год.

Российская Федерация НПЗ Вооруженные силы Украины
