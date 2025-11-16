ua en ru
Атаки РФ по Украине являются военным преступлением, - МИД Бельгии

Бельгия, Воскресенье 16 ноября 2025 03:08
Атаки РФ по Украине являются военным преступлением, - МИД Бельгии Фото: министр иностранных дел Бельгии Максим Прево
Автор: Марина Балабан

Бельгия осуждает волну массированных российских атак, поразивших Украину в последние недели, и обеспокоена ударом возле посольства Азербайджана в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Бельгии Максима Прево в соцсети Х.

Чиновник отметил, что эти бомбардировки намеренно направлены на гражданское население, жилые кварталы, больницы, энергетическую инфраструктуру и жизненно важные службы.

"Они убили и ранили невинных людей, включая детей, и оставили целые общины в страхе и темноте. Давайте будем очень откровенными: это военные преступления. Они являются частью систематической стратегии подрыва морального духа украинского народа", - написал он.

Максим Прево подчеркнул, что стойкость украинцев перед лицом террора вызывает "глубочайшее уважение и солидарность".

Также глава МИД Бельгии выразил обеспокоенность ударом, от которого пострадало посольство Азербайджана в Киеве и отметил, что обстрел дипломатической миссии является не просто неприемлемым, это прямое нападение на принципы, держащие международную систему вместе.

"К народу Украины: вы не одиноки. Мы остаемся рядом с вами. Вместе с нашими европейскими и международными партнерами мы будем продолжать поддерживать и усиливать давление на Россию, пока эта незаконная и аморальная война не закончится", - написал дипломат.

Последствия атаки по Киеву для посольства Азербайджана

Как писало РБК-Украина, министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла Михаила Евдокимова в связи с атакой на Киев в ночь на 14 ноября. Ему выразили протест в связи с падением ракеты "Искандер" на территорию азербайджанского посольства.

Взрывом полностью разрушило часть периметральной стены, повреждены другие здания, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел. Кроме того, нанесен ущерб комплексу диппредставительства. Обошлось без жертв.

Массированная атака на Украину в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские войска выпустили по территории Украины около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику.

Основным вектором комбинированной атаки РФ стала столица. В Киеве 26 человек пострадали и 4 погиблив результате массированной атаки РФ.

