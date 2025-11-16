Атаки РФ по Україні є воєнним злочином, - МЗС Бельгії
Бельгія засуджує хвилю масованих російських атак, що вразили Україну останніми тижнями, та стурбована ударом біля посольства Азербайджану в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево у соцмережі Х.
Урядовець зазначив, що ці бомбардування навмисно спрямовані на цивільне населення, житлові квартали, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєво важливі служби.
"Вони вбили та поранили невинних людей, включаючи дітей, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими: це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії підриву морального духу українського народу", - написав він.
Максим Прево підкреслив, що стійкість українців перед обличчям терору викликає "найглибшу повагу та солідарність".
Також глава МЗС Бельгії висловив стурбованість ударом, від якого постраждало посольство Азербайджану в Києві і зазначив, що обстріл дипломатичної місії є не лише неприйнятним, це прямий напад на принципи, що тримають міжнародну систему разом.
"До народу України: ви не самотні. Ми залишаємося поруч з вами. Разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами ми продовжуватимемо підтримувати та посилюватимемо тиск на Росію, доки ця незаконна та аморальна війна не закінчиться", - написав дипломат.
Наслідки атаки по Києву для посольства Азербайджану
Як писало РБК-Україна, міністерство закордонних справ Азербайджану викликало російського посла Михайла Євдокимова у зв'язку з атакою на Київ у ніч на 14 листопада. Йому висловили протест у зв'язку з падінням ракети "Іскандер" на територію азербайджанського посольства.
Вибухом повністю зруйнувало частину периметральної стіни, пошкоджено інші будівлі, службовий транспорт, адміністративну будівлю і консульський відділ. Крім того, завдано шкоди комплексу диппредставництва. Обійшлося без жертв.
Масована атака на Україну в ніч на 14 листопада
У ніч на 14 листопада російські війська випустили по території України близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику та аеробалістику.
Основним вектором комбінованої атаки РФ стала столиця. У Києві 26 осіб постраждали та 4 загинули внаслідок масованої атаки РФ.