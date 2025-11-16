ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Атаки РФ по Україні є воєнним злочином, - МЗС Бельгії

Бельгія, Неділя 16 листопада 2025 03:08
UA EN RU
Атаки РФ по Україні є воєнним злочином, - МЗС Бельгії Фото: міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево
Автор: Марина Балабан

Бельгія засуджує хвилю масованих російських атак, що вразили Україну останніми тижнями, та стурбована ударом біля посольства Азербайджану в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево у соцмережі Х.

Урядовець зазначив, що ці бомбардування навмисно спрямовані на цивільне населення, житлові квартали, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєво важливі служби.

"Вони вбили та поранили невинних людей, включаючи дітей, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими: це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії підриву морального духу українського народу", - написав він.

Максим Прево підкреслив, що стійкість українців перед обличчям терору викликає "найглибшу повагу та солідарність".

Також глава МЗС Бельгії висловив стурбованість ударом, від якого постраждало посольство Азербайджану в Києві і зазначив, що обстріл дипломатичної місії є не лише неприйнятним, це прямий напад на принципи, що тримають міжнародну систему разом.

"До народу України: ви не самотні. Ми залишаємося поруч з вами. Разом з нашими європейськими та міжнародними партнерами ми продовжуватимемо підтримувати та посилюватимемо тиск на Росію, доки ця незаконна та аморальна війна не закінчиться", - написав дипломат.

Наслідки атаки по Києву для посольства Азербайджану

Як писало РБК-Україна, міністерство закордонних справ Азербайджану викликало російського посла Михайла Євдокимова у зв'язку з атакою на Київ у ніч на 14 листопада. Йому висловили протест у зв'язку з падінням ракети "Іскандер" на територію азербайджанського посольства.

Вибухом повністю зруйнувало частину периметральної стіни, пошкоджено інші будівлі, службовий транспорт, адміністративну будівлю і консульський відділ. Крім того, завдано шкоди комплексу диппредставництва. Обійшлося без жертв.

Масована атака на Україну в ніч на 14 листопада

У ніч на 14 листопада російські війська випустили по території України близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику та аеробалістику.

Основним вектором комбінованої атаки РФ стала столиця. У Києві 26 осіб постраждали та 4 загинули внаслідок масованої атаки РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Росія провалила власні дедлайни захоплення Покровська та Куп'янська, - Зеленський
Росія провалила власні дедлайни захоплення Покровська та Куп'янська, - Зеленський
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе