Главная » Новости » Политика

Намеренный удар? Азербайджан требует от РФ объяснить атаку возле посольства в Киеве

Баку, Пятница 14 ноября 2025 15:45
UA EN RU
Намеренный удар? Азербайджан требует от РФ объяснить атаку возле посольства в Киеве Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла в связи с ночной атакой на Киев, в результате которой пострадало здание посольства в столице Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Азербайджана.

Что говорит МИД Азербайджана

Сообщается, что в здание МИД вызвали российского посла Михаила Евдокимова. Которому выразили протест в связи с падением ракеты "Искандер" на территорию азербайджанского посольства.

Послу вручили ноту, а также сообщили, что взрывом полностью разрушило часть периметральной стены, повреждены другие строения, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел. Кроме того, нанесен ущерб комплексу диппредставительства. Обошлось без жертв.

Не первый акт против Азербайджана

Российской стороне напомнили, что подобные нарушения международного права в ходе российско-украинской войны имели место и ранее.

Например, 10 марта 2022 года россияне нанесли авиаудар по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове.

2 января 2024 года из-за прилета ракеты "Кинжал" в 35 шагах от здания посольства в Киеве образовалась воронка на три метра. А на глубине 8 метров нашли неразорвавшийся боеприпас.

28 августа 2025 года в результате удара примерно в 50 метрах от посольства тоже были повреждены админздание, консульский отдел и резиденция посла.

8 и 18 августа 2025 года российские дроны атаковали нефтебазу компании SOCAR в Одесской. В результате чего пострадали сотрудники и был причинен значительный ущерб инфраструктуре.

Чего Азербайджан хочет от России

Официальный Баку отмечает, что ранее информировал российскую сторону обо всех инцидентах официальными нотами. А координаты зданий дипломатических представительств в Украине были переданы россиянам.

Сообщается, что тогда Москва заверила, что эти координаты будут учтены минобороны России.

"В ходе встречи было подчеркнуто, что подобные атаки на наши дипломатические представительства недопустимы, и было предложено провести соответствующее расследование и предоставить подробные объяснения", - говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки на Киев было повреждено здание посольства Азербайджана.

Подробнее о повреждениях там и в сквере имени Гейдара Алиева, который находится рядом, - читайте в репортаже РБК-Украина.

Лидеры Украины и Азербайджана уже созвонились, и Ильхам Алиев осудил крайний российский удар.

