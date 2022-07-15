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Лазебна подала у відставку з посади міністра соцполітики

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 17:29
Лазебна подала у відставку з посади міністра соцполітики Фото: Марина Лазебна, міністр соцполітики України (kmu.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна подала заяву про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"У Верховну раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України", - написав Мельничук.

Тепер цю заяву розглянуть народні депутати. Поки ж Лазебна продовжуватиме виконувати обов'язки міністра.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Марина Лазебна найближчим часом може залишити свою посаду. Її може змінити нинішня керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович. Але це не єдиний кандидат.

Лазебна займає пост міністра соціальної політики у кабінеті Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього була головою Державної соціальної служби.

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