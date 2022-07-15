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Росія випустила 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва (відео)

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Миколаїв, П'ятниця 15 липня 2022 09:27
Росія випустила 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва (відео) Фото: РФ випустила 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія вранці випустила щонайменше десять ракет по Миколаєву. Ворожі цілі влучили в два найбільших університети міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Сьогодні російські терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді - терористом", - написав він.

Тим часом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив про ракетний обстріл вузів. За його словами, щонайменше двоє людей поранені.

"Знову російські окупанти обстріляли навчальні заклади в Миколаєві! На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Наразі відомо про двох поранених", - пише Сєнкевич.

За його словами, цього разу окупанти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку.

"Добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи!" - додав мер.

Нагадаємо, сьогодні ранок в Миколаєві почався з вибухів. Місцеві жителі чули щонайменше 10 відповідних звуків.

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Миколаїв ракетный удар
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