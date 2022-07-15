ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В результаті удару по Дніпру загинули люди, є поранені

Новость на русском →
Дніпро, П'ятниця 15 липня 2022 23:08
В результаті удару по Дніпру загинули люди, є поранені Фото: у Дніпрі в результаті російського обстрілу загинув водій (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника департаменту транспорту міськради Івана Васючкова.

"В результаті сьогоднішнього російського теракту в Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Чоловік вже закінчив робочий день та направлявся в парк, щоб завтра знову вийти на роботу. Не доїхав", - розповів представник мерії.

Оновлено.

Очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що жертвами ракетного удару стали три людини. Ще 15 людей отримали поранення.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним... Масштаби руйнувань з'ясовуємо", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Дніпрі пролунала низка потужних вибухів. Як з'ясувалося пізніше, росіяни завдали ракетного удару по місту.

У мерії після цього попередили містян про перебої з подачею води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року