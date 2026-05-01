МАГАТЭ направило миссию в Украину для проверки подстанций АЭС

МАГАТЭ начало очередную миссию в Украине для оценки состояния электрических подстанций, которые обеспечивают работу атомных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

"МАГАТЭ направило очередную миссию для оценки состояния электрических подстанций Украины, которые обеспечивают стабильную работу АЭС. Это уже седьмая такая миссия, предыдущая состоялась ранее в этом году", - сообщил Шмыгаль.

Команда агентства посетит 14 электрических подстанций.

По словам министра, такие оценки позволяют усилить устойчивость энергосистемы и повысить уровень ядерной безопасности. Ведь зимой Россия пыталась разрушить эти подстанции, что угрожало устойчивой работе АЭС и ядерной безопасности Европы.

"Благодарны МАГАТЭ и лично Генеральному директору Рафаэлю Гросси за последовательные усилия, направленные на усиление безопасности и реагирования на риски. Отдельно благодарим миссии МАГАТЭ за системную работу в Украине и постоянное присутствие на ключевых объектах", - отметил Шмыгаль.