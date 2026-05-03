МАГАТЭ отреагировало на атаку беспилотника возле ЗАЭС

Беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля вблизи Запорожской АЭС. Сообщений о пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии .

Детали инцидента

Как сообщили в МАГАТЭ, беспилотник был направлен на Лабораторию внешнего радиационного контроля (ВРК), которая расположена за пределами периметра станции.

Пока остается неизвестным, была ли повреждена лаборатория в результате удара.

Реакция МАГАТЭ

Команда МАГАТЭ, которая находится на месте происшествия, уже запросила доступ к лаборатории.

Генеральный директор Рафаэль Гросси осудил такие действия и отметил опасность для ядерных объектов.

"Любые атаки вблизи ядерных объектов могут представлять угрозу ядерной безопасности", - заявил Гросси.