МАГАТЭ отреагировало на атаку беспилотника возле ЗАЭС

22:15 03.05.2026 Вс
2 мин
В МАГАТЭ требуют доступа к атакованному объекту
aimg Сергей Козачук
МАГАТЭ отреагировало на атаку беспилотника возле ЗАЭС Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля вблизи Запорожской АЭС. Сообщений о пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

Детали инцидента

Как сообщили в МАГАТЭ, беспилотник был направлен на Лабораторию внешнего радиационного контроля (ВРК), которая расположена за пределами периметра станции.

Пока остается неизвестным, была ли повреждена лаборатория в результате удара.

Реакция МАГАТЭ

Команда МАГАТЭ, которая находится на месте происшествия, уже запросила доступ к лаборатории.

Генеральный директор Рафаэль Гросси осудил такие действия и отметил опасность для ядерных объектов.

"Любые атаки вблизи ядерных объектов могут представлять угрозу ядерной безопасности", - заявил Гросси.

Напомним, что МАГАТЭ регулярно фиксирует угрозы для ядерных и энергетических объектов в Украине из-за боевых действий и усиливает свое присутствие для контроля за безопасностью.

В частности, весной 2026 года возле Запорожской АЭС дрон убил водителя - тогда удар пришелся по транспортной мастерской вблизи площадки станции, что еще раз подчеркнуло риски для жизни персонала.

Для оценки состояния критической инфраструктуры, от которой зависит работа АЭС, МАГАТЭ направило миссию в Украину для проверки подстанций АЭС. Эта проверка стала уже седьмой такой миссией агентства.

Кроме того, после атак на энергетические объекты МАГАТЭ усиливает контроль над ЧАЭС после повреждения саркофага "Шахедом". Тогда агентство направило дополнительных экспертов для оценки безопасности поврежденного нового безопасного конфайнмента (НБК).

Запорожская АЭС МАГАТЭ Ядерная безопасность
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
