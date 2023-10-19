Атака на военный лагерь в Курской области и взрывы в Севастополе: новости за 18 октября
Служба безопасности Украины атаковала военный лагерь россиян в Курской области при помощи дронов. Тем временем в оккупированном Севастополе прогремели взрывы.
Более детально о том, что произошло в среду, 18 октября, - в материале РБК-Украина.
СБУ атаковала военный лагерь у аэродрома "Халино" в Курской области, - источники
Служба безопасности Украины атаковала военный лагерь оккупантов у аэродрома "Халино" в Курской области. Зафиксировано не менее 18 попаданий дронов.
Об этом сообщили источники РБК-Украина в СБУ.
В Севастополе прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Во временно оккупированном Севастополе днем объявили воздушную тревогу после того, как там прогремели взрывы.
В сети сообщали о прилетах в районе поселка Сахарная Головка, где находятся российские склады с оружием.
Наступление РФ в районе Авдеевки стало самым масштабным с 2014 года, но это еще не конец
Российские оккупанты устроили самое масштабное наступление на Авдеевку, которого не было с 2014 года, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
По его словам, хотя на данный момент в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.
Байден прилетел в Израиль
Президент США Джо Байден прилетел с визитом в Израиль. Его самолет приземлился в Тель-Авиве.
Такой визит произошел на фоне постоянных атак боевиков ХАМАС на Израиль.
В Украине приняли на вооружение танки Leopard трех модификаций
Министерство обороны Украины приняло на вооружение для Вооруженных сил танки иностранного производства Leopard трех модификаций.
Приказы о принятии этих танков на вооружение украинских Вооруженных сил подписал министр обороны Рустем Умеров.
Дело Майдана: суд объявил приговоры пяти беркутовцам
Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года.
Суд, в частности, назначил пожизненное заключение заместителю командира спецподразделения "Беркут" Олегу Янишевскому. У него также забирают все его звания.
После ряда ударов ВСУ Путин поручил патрулировать небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами"
Российские оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем самолетами с ракетами "Кинжал", рассказал диктатор Владимир Путин.
По его словам, вражеские самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал", которые имеют дальность свыше 1000 км.
Количество погибших в Израиле украинцев резко возросло
В Израиле из-за постоянных атак боевиков ХАМАС погибли уже 23 гражданина Украины.
"Согласно обновленному отчету, в результате атаки ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Это второе после США число иностранцев, погибших в результате атаки", - написал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
Украина и Норвегия договорились начать переговоры о гарантиях безопасности, - Зеленский
Украина и Норвегия договорились начать переговоры о гарантиях безопасности для нашего государства на основе Вильнюсской декларации стран G7, заявил президент Владимир Зеленский.
Кулеба о визите Зеленского в Израиль: не отказали, а попросили подождать
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не отказывали в визите в Израиль, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, Украину предупредили, что для такой поездки придется подождать.
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