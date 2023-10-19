Атака на военный лагерь в Курской области и взрывы в Севастополе: новости за 18 октября

Служба безопасности Украины атаковала военный лагерь россиян в Курской области при помощи дронов. Тем временем в оккупированном Севастополе прогремели взрывы.

Более детально о том, что произошло в среду, 18 октября, - в материале РБК-Украина .

СБУ атаковала военный лагерь у аэродрома "Халино" в Курской области, - источники

Служба безопасности Украины атаковала военный лагерь оккупантов у аэродрома "Халино" в Курской области. Зафиксировано не менее 18 попаданий дронов.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в СБУ.

В Севастополе прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Во временно оккупированном Севастополе днем объявили воздушную тревогу после того, как там прогремели взрывы.

В сети сообщали о прилетах в районе поселка Сахарная Головка, где находятся российские склады с оружием.

Наступление РФ в районе Авдеевки стало самым масштабным с 2014 года, но это еще не конец

Российские оккупанты устроили самое масштабное наступление на Авдеевку, которого не было с 2014 года, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, хотя на данный момент в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.

Байден прилетел в Израиль

Президент США Джо Байден прилетел с визитом в Израиль. Его самолет приземлился в Тель-Авиве.

Такой визит произошел на фоне постоянных атак боевиков ХАМАС на Израиль.

В Украине приняли на вооружение танки Leopard трех модификаций

Министерство обороны Украины приняло на вооружение для Вооруженных сил танки иностранного производства Leopard трех модификаций.

Приказы о принятии этих танков на вооружение украинских Вооруженных сил подписал министр обороны Рустем Умеров.

Дело Майдана: суд объявил приговоры пяти беркутовцам

Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года.

Суд, в частности, назначил пожизненное заключение заместителю командира спецподразделения "Беркут" Олегу Янишевскому. У него также забирают все его звания.

После ряда ударов ВСУ Путин поручил патрулировать небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами"

Российские оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем самолетами с ракетами "Кинжал", рассказал диктатор Владимир Путин.

По его словам, вражеские самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал", которые имеют дальность свыше 1000 км.

Количество погибших в Израиле украинцев резко возросло

В Израиле из-за постоянных атак боевиков ХАМАС погибли уже 23 гражданина Украины.

"Согласно обновленному отчету, в результате атаки ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Это второе после США число иностранцев, погибших в результате атаки", - написал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Украина и Норвегия договорились начать переговоры о гарантиях безопасности, - Зеленский

Украина и Норвегия договорились начать переговоры о гарантиях безопасности для нашего государства на основе Вильнюсской декларации стран G7, заявил президент Владимир Зеленский.

Кулеба о визите Зеленского в Израиль: не отказали, а попросили подождать

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не отказывали в визите в Израиль, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украину предупредили, что для такой поездки придется подождать.