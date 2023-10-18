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Кулеба о визите Зеленского в Израиль: не отказали, а попросили подождать

Среда 18 октября 2023 20:14
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Кулеба о визите Зеленского в Израиль: не отказали, а попросили подождать Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не отказывали в визите в Израиль. Его предупредили, что для такой поездки придется подождать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью La Repubblica заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не чувствуем себя отвергнутыми. Мы обсудили с ними визит сразу после нападения ХАМАС, и они сказали нам, что нам придется подождать. Тогда в Тель-Авиве не ожидали ни одного иностранного лидера. Теперь фаза поменялась", - рассказал Кулеба.

Он также добавил, что визит, вероятно, состоится после согласования сроков.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей.

После этого в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль.

После этого журналисты писали об отказе украинскому лидеру в визите, поскольку это якобы "не ко времени".

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Владимир Зеленский Израиль Дмитрий Кулеба
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