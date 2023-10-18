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В Украине приняли на вооружение танки Leopard трех модификаций

Среда 18 октября 2023 12:14
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В Украине приняли на вооружение танки Leopard трех модификаций Фото: на вооружение ВСУ приняты танки Leopard разных модификаций (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны Украины приняло на вооружение для Вооруженных сил танки иностранного производства Leopard трех модификаций. Речь идет о "Леопардах" 2А6, 2А5 и 1А5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Приказы о принятии этих танков на вооружение украинских Вооруженных сил подписал министр обороны Рустем Умеров.

Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5 были получены Украиной от западных партнеров в рамках военной и оборонной помощи.

В Минобороны отметили, что "Леопарды" эффективно зарекомендовали себя в боях.

"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также в Минобороны обратили внимание, что танки "Leopard" модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.

Передача Leopard Украине

Напомним, часть стран Европы решила предоставить Украине танки Leopard 2 и Leopard 1 в рамках военной помощи. В общей сложности союзники пообещали предоставить два батальона танков Leopard 2 (около 60 единиц).

При этом для их ремонта Польша согласилась организовать сервисный центр на своей территории. Так, в начале октября стало известно, что Польша передала Украине партию отремонтированных танков Leopard 2.

Недавно в Минобороны Германии заявили, что в Украину в ближайшие дни прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другой техники для фронта.

Более подробно о характеристиках танка можете узнать в материале РБК-Украина.

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Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Танк Leopard
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