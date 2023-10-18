Байден прилетел в Израиль

Президент США Джо Байден прилетел с визитом в Израиль. Его самолет уже приземлился в Тель-Авиве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Офиса премьер-министра Израиля .

Отметим, что Байден выполняет дипломатическую миссию на фоне растущего беспокойства вокруг войны Израиля и Палестины. Президент США надеется предотвратить перерастание войны в еще больший конфликт.

Во время визита в Тель-Авив президент США должен провести переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Отметим, что политики уже встретились.

Фото: Джо Байден и Беньямин Нетаньяху (twitter.com/netanyahu)

У него также был запланирован визит в Иорданию, но эта встреча с арабскими лидерами была отменена, когда он покидал Вашингтон.

Что этому предшествовало

Отметим, что Байден совершает визит Израиля на фоне растущего беспокойства вокруг конфликта - не в последнюю очередь из-за удара по больнице в Секторе Газа, в результате которого, по официальным данным, погибли по меньшей мере 500 палестинцев.

В Армии обороны Израиля заявили, что ракета была выпущена не ими, а "Исламским джихадом". По их словам, во время запуска произошла ошибка, которая привела к попаданию в больницу.

Напомним, что по данным СМИ, Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на 10 млрд долларов.

При этом возникли опасения, что из-за поддержки Израиля может сократиться помощь Украине. Впрочем, Байден заявил, что США - самая могущественная нация в истории мира и имеет возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

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