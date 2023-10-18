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Дело Майдана: суд объявил приговоры пяти беркутовцам

Среда 18 октября 2023 12:10
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Дело Майдана: суд объявил приговоры пяти беркутовцам Фото: суд объявил приговоры пяти беркутовцам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд назначил пожизненное заключение заместителю командира спецподразделения "Беркут" Олегу Янишевскому. У него также забирают все его звания.

Спецназовца Павла Аброськина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности 3 года.

Бывший боец подразделения Сергей Зинченко получил по совокупности преступления 15 лет с лишением занимать должность 3 года. Также у него забрали звание.

При этом отметим, что эти трое беркутовцев были освобождены из-под стражи в декабре 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. Они бежали в страну-агрессора.

В то же время двое других беркутовцев, которые остались в Украине, а именно Сергей Тамтура и Александр Маринченко, были оправданы судом.

Расстрелы на Институтской

Напомним, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве милиционеры "Беркута" применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.

В результате погибли 48 участников акций протеста, еще 90 получили огнестрельные ранения.

Добавим, что руководство Министерства внутренних дел времен президентства Виктора Януковича будут заочно судить за незаконную поставку гранат из РФ, которые использовались для подавления протестов на Майдане.

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