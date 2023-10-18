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Количество погибших в Израиле украинцев резко возросло

Среда 18 октября 2023 15:56
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Количество погибших в Израиле украинцев резко возросло Фото: Михаил Бродский, посол Израиля в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Израиле из-за постоянных атак боевиков ХАМАС погибли уже 23 гражданина Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаила Бродского в Twitter.

"Согласно обновленному отчету, в результате атаки ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Это второе после США число иностранцев, погибших в результате атаки", - отметил дипломат.

Реакция МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина отреагировал на такую информацию посла Израиля.

"Это данные МВД Израиля. Но прошу обратить внимание, что там указывается, что это примерная статистика. Мы оперируем информацией, которую верифицировало МИД Украины: 13 погибших и 6 пропавших без вести", - отметил он.

Нападение на Израиль

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. При этом страну регулярно обстреливали ракетами с Сектора Газа.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. В ее рамках по Сектору Газа уже более недели наносят ракетные удары.

Известно, что в результате атак ХАМАС в Израиле гибнут иностранцы, в том числе и граждане Украины.

Еще вчера, 17 октября, было известно о 13 погибших украинцах. Об этом заявляла первая леди Украины Елена Зеленская.

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ХАМАС Израиль Палестина Сектор Газа
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