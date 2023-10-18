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После ряда ударов ВСУ Путин поручил патрулировать небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами"

Среда 18 октября 2023 13:19
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После ряда ударов ВСУ Путин поручил патрулировать небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем самолетами с ракетами "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина.

"По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространство над Черным морем", - сказал он.

По словам диктатора, вражеские самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал", которые имеют дальность свыше 1000 км.

Что этому предшествовало

Напомним, в сентябре украинские защитники нанесли несколько успешных ударов по российским объектам в Крыму.

В частности, были уничтожены большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону", а также частично разрушен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.

На фоне этого россияне начали перемещать свои корабли из бухты во временно оккупированном Севастополе.

К тому же, в украинской разведки отметили, что у российского флота становится меньше возможностей после того, как они начали перебрасывать свои корабли из Крыма в Новороссийск.

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