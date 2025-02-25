Атака "Шахедів": у Києві було чути вибухи, в області працює ППО

Цієї ночі, 25 лютого, в районі міста Київ було чути вибухи. Перед тим фіксувався рух ударних безпілотників противника у бік столиці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Звуки вибухів у Києві було чути близько 05.10. Їх було кілька.

Зауважимо, що у Повітряних силах перед тим інформували про фіксацію, зокрема, руху ворожих безпілотників у напрямку Київської області з Чернігівської області.

О 05:15 в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили про бойову роботу захисників неба у регіоні.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться в повідомленні адміністрації в Telegram-каналі.

Також мешканців області просили дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - йдеться в заяві КОВА.

Повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, ввечері 24 лютого був зафіксований запуск ворогом ударних безпілотників у бік України. Дрони-камікадзе противника заходили у повітряний простір країни з різних напрямків.

Через загрозу "Шахедної" атаки у низці областей була оголошена повітряна тривога. Крім того, повідомлялося про роботу ППО у Києві та області.

Також на тлі загрози ракетних та бомбових ударів вночі в районі міста Харків було чути вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Дергачі Харківського району, і внаслідок ударів були поранені дві людини, були пошкоджені приватні житлові будинки.

Вже під ранок стало відомо, що через ворожий дроновий удар по Сумах була пошкоджена житлова багатоповерхівка, і постраждала одна людина.