Атака "Шахедов": в Чернигове прозвучал взрыв, повреждены дома

Взрыв был слышен в городе около 03:57. Также перед этим можно было услышать звук, характерный для работы мотора вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".

В местных пабликах писали о БПЛА противника в районе города Чернигов. Также в сети сообщали о боевой работе защитников неба по вражеской воздушной цели или целям.

Отметим, что в тот момент карта воздушной тревоги выглядела так:

В Воздушных силах ВСУ в полночь информировали, что российские беспилотники, в частности, фиксировались в Черниговской области, и они двигались в западном направлении.

Обновлено: из-за вражеской атаки поврежден дом

Позже руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский рассказал, что из-за падения обломков БПЛА противника был поврежден частный дом.

"Зафиксировано падение обломков "Шахеда". Поврежден частный дом", - написал он в своем Telegram.

Позже он обновил информацию о последствиях и уточнил, что в Чернигове из-за дроновой атаки частично разрушены 2 частных дома.

"Пострадавших нет. На месте работают аварийные службы". – добавил Брижинский.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером 27 января российские оккупанты снова запустили в сторону Украины беспилотники. В ряде областей из-за угрозы атаки "Шахедов" была объявлена воздушная тревога.

Ночью в Харькове прозвучали взрывы. По словам мэра Игоря Терехова, в Харькове был "прилет" и произошел пожар. Однако позже он уточнил, что вражеский удар пришелся по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе.

По словам директора департамента чрезвычайных ситуаций города Харькова Богдана Гладких, есть информация о двух пострадавших, у них острая реакция на стресс.

Также сообщалось, что враг атаковал "Шахедами" и Киев этой ночью. В Киевской области велась работа ПВО.