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Россияне обстреляли Харьков, произошел пожар

Харьков, Вторник 28 января 2025 00:49
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Россияне обстреляли Харьков, произошел пожар Фото: в Харькове произошел пожар из-за вражеского обстрела (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Харьков в ночь на 28 января подвергся воздушным ударам со стороны российских оккупантов. В одном из районов города из-за обстрела произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Мэр Харькова рассказал о попадании в городе в своем Telegram-канале в 00:37.

"Есть прилет в городе. Предварительно - Холодногорский район. На месте пожар", - говорится в его публикации.

Городской голова добавил, что детали о вражеской атаке и последствиях - уточняются.

Отметим, что перед тем в харьковских пабликах писали о взрывах, которые были слышны в городе. Их было несколько. Сначала в сети сообщали о взрывах почти в одиннадцать часов вечера 27 января, а позже - об этом одном, который был слышен около половины первого ночи.

Добавим, в Воздушных силах ВСУ в полночь сообщали о фиксации движения вражеских беспилотников в Харьковской области в северном направлении.

Новость дополняется...

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