Атака "Шахедів": у Чернігові було чути вибух

Вибух було чути у місті близько 03:57. Також перед тим можна було почути звук, характерний для роботи мотора ворожого ударного безпілотника типу "Шахед".

У місцевих пабліках писали про БПЛА противника в районі міста Чернігів. Також в мережі повідомляли про бойову роботу захисників неба по ворожій повітряній цілі або цілях.

Зазначимо, що в той момент карта повітряної тривоги виглядала так:

У Повітряних силах ЗСУ опівночі інформували, що російські безпілотники, зокрема, фіксувалися в Чернігівській області, й вони рухалися в західному напрямку.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 27 січня російські окупанти знову запустили у бік України безпілотники. У низці областей через загрозу атаки "Шахедів" була оголошена повітряна тривога.

Вночі у Харкові пролунали вибухи. За словами мера Ігоря Терехова, у Харкові був "приліт" та сталася пожежа. Проте пізніше він уточнив, що ворожий удар прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі.

За словами директора департаменту надзвичайних ситуацій міста Харків Богдана Гладких, є інформація про двох потерпілих, в них гостра реакція на стрес.

Також повідомлялося, що ворог атакував "Шахедами" та Київ цієї ночі. На Київщині велася робота ППО.