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Оккупанты атаковали Киев дронами

Киев, Вторник 28 января 2025 01:05
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Оккупанты атаковали Киев дронами Иллюстративное фото: Киев под атакой "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты в ночь на 28 января атаковали Киев ударными беспилотниками. Над столицей фиксировали несколько целей противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Чиновник и военные призвали жителей Киева находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Киев в очередной раз под атакой вражеских БПЛА. Прошу жителей и гостей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в заявлении руководителя КГВА.

Перед тем в Воздушных силах рассказали, что в районе столицы были зафиксированы вражеские беспилотники.

"Внимание! Киев - в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - говорится в объявлении военных.

Добавим, что в это время в Киевской области продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе были замечены беспилотники противника.

Оккупанты атаковали Киев дронами

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером накануне российские захватчики снова запустили в сторону Украины беспилотники для очередной воздушной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

На фоне вражеской воздушной атаки в Харькове были слышны взрывы. По словам мэра Игоря Терехова, в Харькове был "прилет" и произошел пожар. Однако позже он уточнил, что вражеский удар пришелся по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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