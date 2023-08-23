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Взрывы в Оленевке в оккупированном Крыму: разведка раскрыла, куда пришелся удар

Крым, Среда 23 августа 2023 12:50
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Взрывы в Оленевке в оккупированном Крыму: разведка раскрыла, куда пришелся удар Фото: в Оленевке из-за удара пострадала военная часть оккупантов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

В результате взрывов в Оленевке в оккупированном Крыму были повреждены объекты оккупантов. Удар пришелся на воинскую часть врага.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в одном из разведывательных органов.

По словам собеседника, была уничтожена система ПВО С-400 и пострадали или были убиты находившиеся на месте оккупационные военные.

"Там пострадала военная часть, комплекс С-400, личный состав...", - рассказал источник.

Взрывы в Оленевке в Крыму

Напомним, что сегодня утром на западе Крыма в Оленевке около 10:10 прогремели около 7 взрывов и поднялся густой клуб дыма.

Впоследствии местные Телеграмм-каналы сообщили о "прилете" по российскому военному объекту на мысе Тарханкут близ Оленевки. Якобы были поражены радиолокационные станции врага.

Крымские паблики писали, что предварительно в Крыму попали в российский РЛС 48Я6-К1 "Подлет". Этот тип радиолокационных станций предназначен для выявления воздушных целей на малых и предельно малых высотах при сложной помеховой обстановке.

В частности, эти РЛС дают цели для российских ЗРК С-300, С-400 и других.

Добавим, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в Крыму якобы был поражен противокорабельный комплекс "Бастион".

Отметим, что комплекс "Бастион" является одним из носителей ракеты "Оникс", которым россияне наносят удары по Украине.

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