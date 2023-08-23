В Крыму раздались взрывы: поднимается густой дым

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные паблики публикуют фото, вероятно, из села Оленевка на западе полуострова.

Фото: в Крыму прогремели взрывы (t.me/Crimeanwind)

На кадрах заметно густой клуб дыма.

Ситуация в Крыму

В последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще случаются всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных или дроновых атак на полуостров или Крымский мост.

Так, только вчера вечером в Севастополе слышали звуки взрывов. Россияне заявляли, что они якобы связаны с тренировкой подразделений ВС РФ в Казачьей Бухте. В то же время оккупанты предупреждали местных об угрозе ударов дронов. Захватчики также перекрывали движение по Крымскому мосту.

Также недавно надводные дроны атаковали Крымский мост, в результате чего в конструкции было разрушено два пролета.

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